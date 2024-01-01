За попередньою інформацією Львів атакували 10 шахедів, обійшлось без жертв.

Внаслідок ворожої атаки дронів-камікадзе було знищено музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, який і оприлюднив знімки того, що залишилося від пам'ятки.

"Такий вигляд має музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі зараз. Нехай росіяни не сприймають це як успіх. Бо сенс життя Романа Шухевича – боротьба за Україну – продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все!", - повідомив він.

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Крім того, як повідомив львівський мер Андрій Садовий, за попередньою інформацією Львів атакували 10 шахедів, обійшлось без жертв.

За його даними, у Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон. Також в навчальних корпусах аграрного університет знищено понад 600 м кв покрівлі та перекриття.

"Музей Шухевича на Білогорщі знищено повністю. Також на Білогорщі постраждало кілька приватних будівель - повилітали вікна та двері", - зазначив мер.

Атака на Львів

Під ранок російські окупанти атакували Львів дронами-камікадзе. У місті пролунали вибухи. Уламки ворожого безпілотника влучили в цивільний об'єкт, внаслідок чого там почалася пожежа. "Цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у Львові: в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера та у музей Романа Шухевича на Білогорщі. Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - прокоментував мер міста.

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