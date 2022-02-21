Інцидент з побиттям міг статися через мобільний телефон, яким вітчим не дозволяв дитині користуватися.

Медики рятують 7-річного хлопчика, якого госпіталізували у реанімацію Дитячої лікарні Першого медоб’єднання Львова із проламаним черепом після побиття вітчимом.

Про це УНІАН повідомили у Першому територіальному медичному об’єднанні Львова.

За словами медиків, які лікують дитину, стан її стабільний, проте якими будуть наслідки серйозної травми, прогнозувати не беруться.

"Пацієнт поступив до нас у стані середнього ступеня тяжкості, у нього була виражена неврологічна симптоматика, - розповів дитячий нейрохірург Дитячої лікарні Першого медоб’єднання Львова Юрій Кузьмінський. - Провели рентгенографію черепа, комп’ютерну томографію і виявили перелом склепіння та основи черепа, крововилив, садна. На даний момент оперативного втручання дитина не потребує, але спостерігаємо за її станом. Якщо буде гірше, проводитимемо повторно КТ, можливо, тоді доведеться оперувати".

Лікар зазначив, що травми у хлопчика серйозні, і навряд чи їх можна отримати внаслідок падіння.

"Це тяжка травма, яка може мати негативні наслідки, адже ми не знаємо, як надалі поведеться мозок. Зараз він при тямі, нічого не розповідає, що сталося, каже лише, що голова болить", - розповів Кузьмінський.

Про подробиці інциденту розповіла мама хлопчика – Роксолана. Виявляється, таким чином її сина намагався "виховувати" співмешканець.

"Того вечора все було вдома спокійно, але чоловік розізлився на дитину через телефон. Раніше він подарував йому вживаний мобільний, але заборонив ним користуватися. Тож, коли його не було вдома, він чомусь вирішив, що малий бавиться телефоном. Прийшов і побачив, що телефон заблокований, почав кричати на сина, мовляв, чого ти його заблокував. Я хотіла заступитися, але він вирвав хлопчика і кинув його об підлогу. Я викликала "швидку", - розповіла жінка.

Роксолана з батьком сина розлучена, він у в’язниці, а з цим чоловіком живе протягом двох років. За її словами, спочатку між ними все було нібито добре, але останні місяці щось пішло не так. Співмешканець регулярно б’є і її, і її матір. Вони всі живуть в орендованій квартирі, за яку платять жінки, бо чоловік ніде не працює. Хлопчика він вдарив вже вдруге.

"Я його дуже боюся, тому не зверталася раніше у поліцію з приводу насильства. І вигнати не можу, бо одразу погрожує", - розповіла жінка.

Як повідомляв УНІАН, у Львові поліцейські затримали чоловіка, який жорстоко побив 7-річного пасинка.

Дитину госпіталізували 18 лютого. Медики діагностували у неї перелом склепіння та основи черепа, щелепи, а також множинні гематоми.

Правоохоронці встановили, що 25-річний чоловік неодноразово бив дитину, проте жодних звернень від матері, сусідів чи вчителів школи, де навчався хлопчик, не надходило.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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