Зокрема, 10 тис. доз вакцин з партії препарату AstraZeneca-SKBio, яку Україна отримала 23 квітня, буде виділена для щеплення другою дозою.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що всі, хто щепився першою дозою з партії вакцини від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca), впродовж лютого-квітня отримають повторне щеплення впродовж травня-липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

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«Стосовно кількості людей, яка буде щеплюватись з цієї партії AstraZeneca-SKBio другою дозою, – це орієнтовно близько 10 тис. осіб, які будуть потребувати другого щеплення в травні 2021 року», - сказав він.

За словами Ляшка, упродовж травня як мінімум в рамках COVAX очікується поставка близько 1,4 млн доз вакцини AstraZeneca, тому всі, хто щепився впродовж лютого-квітня, спокійно отримають своє друге щеплення впродовж травня-липня, тому жодних проблем не буде.

Головний санлікар вкотре наголосив, що вакцина AstraZeneca є взаємозамінною, без різниці, на якому майданчику вона виробляється.

«Є гарантовані нам поставки як за контрактними зобов’язаннями, так і в рамках досягнутих домовленостей між Україною та COVAX. Чи може бути збій в поставках? Сьогодні в цих умовах ми бачимо, що досить часто контрактні зобов’язання не виконуються, але ми розраховуємо на поставку вакцини AstraZeneca-SKBio в рамках COVAX та CoviShield (AstraZeneca), яку ще ми очікуємо близько 1,5 млн доз вакцин найближчим часом», - додав він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

23 квітня в Україну прибуло понад 367 тис. 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї у межах глобальної ініціативи COVAX.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 508 тис. 044 особи, з них отримали 1 дозу – 508 044 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Автор: Костянтин Гончаров