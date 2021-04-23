За словами Ляшка, в Україні сьогодні перетнули позначку в 500 тисяч щеплень від коронавірусної хвороби.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Харківська, Одеська та Запорізька області порушили алгоритми вакцинації від COVID-19 та не використали дози з першої партії CoviShield (Astrazeneca).

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Хотів би передати публічний "привіт" трьом очільникам департаментів охорони здоров'я. Зокрема, Харківської, Одеської та Запорізької областей. Це єдині області, які на сьогодні порушили алгоритми Міністерства охорони здоров'я і ще до цього часу не використали вакцину з першої партії Astrazeneca/ CoviShield», - заявив він.

За словами Ляшка, в Україні сьогодні перетнули позначку у 500 тис. щеплень від коронавірусної хвороби.

«Наше завдання було використати всю вакцину з першої партії до 9-15 квітня. Станом на сьогодні у цих трьох областях є залишки вакцини, які не використовуються. З наступного тижня будуть проведені моніторингові візити для оцінки потенційних проблем. Ми подивимося, чому там не використовуються ті вакцини»,- додав головний санлікар.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

23 квітня в Україну прибуло понад 367200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї у межах глобальної ініціативи COVAX.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 508044 особи.

Найбільше за вчора щеплень зробили в Києві (1679), Дніпропетровській (1453) і Запорізькій (1084) областях.

З початку кампанії найбільше вакцинацій зроблено в Києві (48 277), Львівській (39 979) та Дніпропетровській (39 440) областях. Найбільше щеплень зроблено препаратом AstraZeneca (464 980). Також зроблена 24 740 щеплень вакциною Sinovac і 18 324 - вакциною Pfizer.

Також в Україні прищепили двома дозами (AstraZeneca) п'ятьох осіб.

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Автор: Костянтин Гончаров