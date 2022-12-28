Те, що стала символом матерів, які захищали дітей від російських куль і ракет, Тетяна скромно називає випадковістю.

Киянку Тетяну Близняк прозвали в мережі "Мадонною з київського метро" після того, як фото з нею і її двомісячною дочкою зі столичної підземки облетіло весь світ.

Дівчина була змушена залишити столицю і зараз разом з родиною живе у бабусі на Львівщині, йдеться в сюжеті ТСН.

"Ми покинули Київ, переїхали в більш безпечні регіони, для того щоб уберегти нашу дочку", – говорить Тетяна.

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Українка зізнається – війна кардинально змінила їхнє життя. Вона мріє повернутися в рідну столицю після перемоги України у війні і сподівається, що це станеться вже навесні.

"У неї (дочки Марічки, якій нещодавно виповнився рік – УНІАН) все прекрасно, росте, розвивається. Бігає, тобто вона не усвідомлює того, що відбувається. Це дуже тішить. У нас теж вимикають світло, багато часу проводимо в темряві, але вона якось реагує на це спокійно", – розповідає молода мама.

Те, що стала символом матерів, які захищали дітей від російських куль і ракет, Тетяна скромно називає випадковістю.

"Те, що я потрапила в кадр журналістів і це фото облетіло весь світ, набуло популярності, на наше життя це не сильно вплинуло, крім того, що кілька разів давала інтерв'ю", – каже дівчина.

Історія Тетяни Близняк

25 лютого, на другу добу повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України, сім'я киянки Тетяни Близняк – двомічна дочка і чоловік – залишилися ночувати в метро.

У момент, коли Тетяна годувала грудьми дочку, яка прокинулася, сидячи на розстеленій на підлозі підземки ковдрі, її помітили журналісти і попросили зробити світлину.

Зворушливий кадр з матір'ю і дитиною, що ховаються в метро від обстрілів, облетіло весь світ. Українська художниця Марина Соломеннікова перенесла його на полотно.

Потім образ "Мадонни з київського метро", як прозвали Тетяну, опинився в передмісті Неаполя. Місцевий священик В'ячеслав Окунь прийняв рішення розмістити його в храмі.

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