Також Мей особисто розповість про непростий шлях до успіху.

12 березня глядачі шоу "Сніданок з 1+1" ексклюзивно зможуть побачити Мей Маск, унікальну фотомодель, дієтолога, а віднедавна і письменницю.

Мама відомого винахідника і мільярдера Ілона Маска поспілкується з ведучими «Сніданку» і розповість, які секрети відкрила у своїй книзі "Жінка, у якої є план".

Читайте такожGrimes показала підрослого сина Ілона Маска (фото)Ексклюзивно в прямому ефірі Мей Маск розповість, як їй в 72 роки вдається мати чудовий вигляд, де знайшла сили, щоб піти від чоловіка-тирана, і які секрети потрібно знати, щоб виховати генія.

Також Мей особисто розповість про непростий шлях до успіху і найцікавіше про свою книгу «Жінка, у якої є план», яку вже можна прочитати українською мовою.

Хто така Мей Маск?

Мей Маск - фотомодель, дієтолог, письменниця і мама трьох дітей, серед яких відомий винахідник і мільярдер Ілон Маск. У 72 роки її кар'єра досі розвивається. Мей працює в модельному бізнесі з 15 років, пройшла свій шлях від показу одягу в універмагах до зйомок у кліпі Бейонсе.

У неї понад 50 тисяч дописників в TikTok, більше сорока тисяч в Instagram і майже двісті тисяч в Твіттері. Мей просуває себе в інтернеті ще з 90-х років. Також саме завдяки її раді Ілон в 12 років відправив свій код у видання PC Magazine і отримав за нього істотний гонорар.

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Автор: Ольга Робейко