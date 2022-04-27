Активісти в Києві звернулись до світових лідерів з вимогою врятувати українців з оточення в Маріуполі.

У середу, 27 квітня, у Києві на Майдані Незалежності відбувся мітинг, учасники якого закликали світових лідерів допомогти врятувати українських бійців і цивільне населення з оточення російських окупантів у Маріуполі.

Зокрема, учасники закликали допомогти організувати гуманітарний коридор за участю іноземних делегацій і евакуювати українців.

У мітингу взяли участь родичі й друзі військових полку "Азов", що майже два місяці заблоковані в підземних укриттях заводу "Азовсталь".

Як повідомляв УНІАН, в Маріуполі продовжуються запеклі бої з ворогом. Меткомбінат "Азовсталь", в підвалах якого перебувають більше тисячі мирних жителів міста, а також українські військові, практично зруйнований та розбомблений.

Захисники сподіваються, що місто деблокують політичним або воєнним шляхом.

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