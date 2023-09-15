Батьки вимушені везти дітей на лікування у окупований Донецьк.

Жителі тимчасово окупованого Маріуполя поскаржились, що дітей немає де лікувати, а при гострих станах їх треба везти до Донецька.

Про це повідомили у Маріупольській міськраді. "У дитини стався набряк Квінке, три лікарні об'їздили, скрізь розвели руками, ніякої допомоги", - навели скарги батьків у міськраді.

У міськраді зауважили, що до вторгнення росіян, у Маріуполі приділялася велика увага дитячій медицині. У місті працювали дитячі амбулаторії, консультативно-діагностична поліклініка та дитячий регіональний інфекційний центр і всюди було встановлено сучасне обладнання.

"Окупанти знищили понад половину лікарень, вивезли вціліле обладнання. А тепер немає де лікувати дітей. Знищення лікарень є воєнним злочином, адже окупанти свідомо під час блокади знищували будь-яку можливість на порятунок. Зараз продовжують пасивно вбивати людей через медичну кризу у місті та відсутністю надання фахової допомоги", - прокоментував ситуацію мер міста Вадим Бойченко.

Крім того, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав на що окупанти перетворили місцевий парк Гурова. Він розповів, що цей парк був капітально відреставрований всього за півроку до російського вторгнення. На оприлюдненому ним відео видно, що в парку немає жодної живої душі, а лише їздять автівки.

"На прикладі Маріуполя дуже легко можна подивитись, що буває, коли до влади приходить бидло... Красиво, сучасно. Для людей. Було. Тепер - дивіться самі", - прокоментував він.

Ситуація в Маріуполі

Маріуполь живе в окупації майже півтора року. За цей час місто набул занедбаного вигляду. Окупанти руйнують в ньому все, що нагадує про приналежність до України.

Для видимості окупанти ведуть якесь будівництво, нібито будують квартири, але це робиться з метою пропаганди.

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