У селі боялися затриманого через його агресивну поведінку.

Підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві 7-річної Марії Борисової в селі Щасливе Херсонської області характеризують, як жорстоку людину, яка душила та розбещувала дітей.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Україна 24».

Читайте також"У нього як роздвоєння особистості": спливли нові подробиці про підозрюваного у вбивстві 7-річної Марії Борисової«Я його боялася, якщо вип'є. Я навіть не виходила з квартири. Це дуже жорстока людина, так як були вже побиття людей... І душив, ось дітей душив, показував геніталії свої», - зазначила мешканка села Олександра Юнгіна.

За словами сусідки підозрюваного Наталії Глобової, саме з її дітей він так познущався:

«Я написала заяву з приводу того, що душить дітей, показував геніталії. Поліція до мене приїхала, його забрали, але через годину його відпустили. Як нам сказала поліція - ну не було ж тяжких тілесних ушкоджень».

Вбивство 7-річної Марії Борисової: всі подробиці

7-річна школярка Марія Борисова зникла 7 березня в селі Щасливе Олешківського району Херсонської області.

Те, що дитини довго немає, помітила мати в неділю ввечері. Спочатку батьки шукали дитину самостійно, а потім звернулися в поліцію. До пошуків залучили кінологів та волонтерські загони.

Правоохоронці розглядали кілька версій події. Вони не виключали, що дівчинка могла сама втекти з дому і що її могли викрасти.

Вдень 11 березня під час повторного огляду території села поліцейські виявили тіло зниклої дівчинки.

У поліції Херсонської області повідомили, що на тілі дівчинки виявлені сліди зґвалтування.

14 березня стало відомо, що у вбивстві Марії підозрюють 62-річного чоловіка, його взяли під варту.

Правоохоронці навідалися до зловмисника в момент, коли він намагався вчинити самогубство. Однак його врятували.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених п.2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство малолітньої дитини) та ч. 4 ст. 152 (зґвалтування, вчинене стосовно особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

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Автор: Катерина Шварц