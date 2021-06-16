Загиблим виявився лікар-травматолог Київської лікарні №7 Києво-Святошинського району Віктор Заболотний.

Ввечері 15 червня у Києві, поблизу Окружної дороги у жахливій ДТП загинув 27-річний лікар-травматолог Віктор Заболотний. Він їхав на велосипеді, коли п'яний пішохід штовхнув його під вантажівку.

На відео, яке з'явилося в мережі, видно, що лікар їде на велосипеді по безлюдному тротуару, а назустріч йому йде п'яний чоловік. Коли їхні шляхи перетнулись, пішохід хитнувся і збив велосипедиста. Хлопець упав на дорогу, вдарився об задню частину причепа вантажівки, потім його відкинуло на бордюр. Отримавши травму голови, він загинув на місці.

Читайте такожУ Києві п'яний перехожий зіткнувся з велосипедистом - той впав прямо під колеса вантажівки (фото)Загиблим виявився лікар-травматолог Київської лікарні №7 Києво-Святошинського району Віктор Заболотний. Йому було 27 років. Батько хлопця – водій, а мама працює в школі. Він був єдиним сином у родині, передає OBOZREVATEL.

Два роки тому Віктор одружився. Його дружина Ірина – сімейний лікар в одній з поліклінік цього ж району. У молодих людей на сторінці збереглися фотографії з весілля.

Також у лікарні виданню розповіли, що Віктор був лікарем із золотими руками. До нього йшли пацієнти, він був дуже чуйний і уважний до людей. Крім цього, хлопець працював на швидкій допомозі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла