Лише 7% респондентів назвали виходом із ситуації, що склалася, надання автономії терористичним організаціям "ЛНР/ДНР".

Майже половина українців (45 %) вважають реальною загрозою напад Росії чи введення російських військ на територію України.

Як передає кореспондент УНІАН, такі дані опитування, проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж Маркетинг Груп", оприлюднили сьогодні на прес-конференції.

"45% вважають, що нарощування сили з боку РФ на кордонах з Україною свідчить про існування реальної та серйозної загрози нападу Росії чи введення російських військ на територію України», - зазначили соціологи.

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При цьому майже третина респондентів переконані, що в разі введення Росією своїх військ на українську територію, очікується тривалий військовий конфлікт, в результаті якого РФ зазнає поразки. Причому таку відповідь майже удвічі частіше давали чоловіки, аніж жінки.

Водночас респонденти зі сходу та півдня рідше обирали такий варіант відповіді. Натомість частіше вони висловлювали думку, що "буде тривалий військовий конфлікт, в результаті якого Україна зазнає поразки».

Також, за даними опитування, у разі підтягування російських військ до кордонів і загрози вторгнення найкращим рішенням з боку влади України більше половини опитаних (51%) назвали посилення українських кордонів військовим контингентом, повну мілітаризацію, мобілізацію, активізацію створення територіальної оборони та підготовку до відбиття нападу.

Також у цій ситуації 48% вважають за потрібне шукати партнерів і військової допомоги на Заході, 38% висловились за варіант посилення пошуків дипломатичних шляхів вирішення конфлікту, ініціювання нового переговорного процесу, метою якого має стати посилення тиску на Росію. 23% опитаних обрали активізацію переговорних процесів безпосередньо з Росією для пошуку можливих компромісів.

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Що ж до санкцій Заходу проти Росії, то 42% вважають їх ефективними, але недостатніми, щоб стримати агресію Росії проти України і 32% – малоефективними, адже Росія не реагує на них і змінювати свою політику щодо України не збирається.

Лише 7% респондентів назвали виходом із ситуації, що склалася, надання автономії терористичним організаціям "ЛНР/ДНР».

Що відомо про опитування

Опитування проводилося в квітні на всій території України (крім тимчасово непідконтрольних територій частини Донецької та Луганської області, окупованої АР Крим). В онлайн-опитуванні по інтерактивній структурованій анкеті взяли участь 1148 респондентів. Статистична похибка не перевищує 3,5%.

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Автор: Надя Пришляк