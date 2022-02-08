Нікіта Тітов почав малювати символи міст після того, як створив символічне зображення для Києва.

Художник Нікіта Тітов, який народився в Естонії та довгий час жив у Харкові, створює "оборонні герби" міст України. У них він зображає символи різних міст, розміщені на мечі.

Свої роботи Тітов викладає на сторінці у Facebook, сьогодні він показав "оборонний герб" Луцька.

Художник вже зробив символічні малюнки для Києва, Харкова, Запоріжжя, Житомира, Маріуполя, Одеси, Дніпра, Чернігова, Сум, Херсону й герб для міста Рівне. 8 лютого Тітов доповнив колекцію ще й малюнком для Луцька.

На "гербах" Тітов зображає головні та найвідоміші споруди міст, які розміщені на мечі. Користувачі мережі з цікавістю чекають на кожний новий малюнок та просять, аби художник не зупинявся та зобразив плакати для якомога більшої кількості міст України.

В інтерв'ю для "Радіо Свобода" Тітов розповідав, що почав робити "герби" випадково. Його друг попросив поширити інформацію про створення резервних підрозділів ЗСУ на добровільній основі. Художник відреагував на таке прохання творчо, він зробив символічний "герб" Києва, а потім вже дізнався, що набір добровольців проводиться не тільки у столиці, а й по всій Україні.

Читайте також"Підтримати українців": журналісти з Японії відвідали військових у Слов'янську (фото)Тоді до Тітова почали звертатися люди з різних міст. Вони просили, аби художник зробив такий "герб" й для їхнього міста.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Одесі показали, як зустрічатимуть ворога. Активісти заявили про готовність вийти проти РФ зі зброєю.

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