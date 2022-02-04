Держпродспоживслужба зафіксувала 64 порушення.

У Харкові оштрафували підприємців, які розміщували зовнішню рекламу російською мовою. Загальна сума штрафів складає 160 тисяч гривень.

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Мова. Харків".

Волонтери зробили запит у Харківське управління Держпродспоживслужби. У відповіді на запит було зазначено, що працівники служби уважно стежать за тим, яка зовнішня реклама з'являється у місті.

Станом на 1 лютого Держпродспоживслужба виявила 64 порушення. Підприємці продовжують розміщати рекламу російською мовою, попри те, що закон про мову вже давно набув чинності.

У 57 випадках порушення були покарані штрафами. Загалом, харківським підприємцям довелося заплатити за рекламу російською мовою 160 тисяч гривень. Окрім цього, бізнесмени отримали приписи про необхідність змінити рекламу та замінити мову.

"Хороша мотивація українізуватися для порушників", - додали у Telegram-каналі.

Читайте такожЗ 16 січня друковані ЗМІ в Україні повинні мати україномовну версію - законНагадаємо, в Україні з 16 січня 2021 року набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою. Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачено штрафи. Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що нещодавно у Києві стався мовний скандал. Киянину відмовили у співбесіді, бо він – україномовний.

Вас також можуть зацікавити новини: