Сьогодні Другий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції про визнання недійсним пункту розпорядження голови Харківської ОДА про перейменування у рамках декомунізації проспекту Жукова на честь Григоренка.

Харківська міська рада оскаржить у Верховному суді рішення Другого апеляційного адміністративного суду щодо питання перейменування проспекту маршала Георгія Жукова на честь генерала Петра Григоренка.

Про це повідомляє прес-служба мерії Харкова.

"Харківська міська рада та харківський міський голова не погоджуються з рішенням Другого апеляційного адміністративного суду та вважають його необґрунтованим. Харківська міськрада як представник інтересів Харківської міської територіальної громади у подальшому буде відстоювати позицію жителів Харкова щодо питання назви вказаного проспекту, й вказане судове рішення буде оскаржене у касаційному порядку", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Читайте такожВ Україні з'явиться реєстр зброї: що відомоСьогодні, 2 грудня, Другий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Харківського окружного адміністративного суду від 16 червня 2021 року, яким задоволено позовну заяву Харківської міської ради та визнано протиправним пункт розпорядження голови Харківської ОДА від 17 травня 2016 року про перейменування проспекту маршала Георгія Жукова в рамках декомунізації.

Як відомо, починаючи з 2019 року, Харківська міськрада вже втричі перейменовувала проспект Григоренка на честь маршала Жукова, а Харківський окружний адміністративний суд скасовував ці рішення.

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Автор: Світлана Макринська