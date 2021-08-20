Раніше в Одеській ОДА запропонували перенести початок навчального року на 20 вересня з метою продовження курортного сезону.

Навчальний процес в одеських школах розпочнеться 1 вересня.

Як повідомили в мерії Одеси, згідно із законодавством, освітній процес у школах розпочинається у День знань - 1 вересня.

"Відповідно до розділу III Закону України "Про повну загальну середню освіту" освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік починається у перший за ним робочий день", - йдеться в повідомленні.

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Одеські чиновники також нагадали, що структура і тривалість навчального року, а також занять, відпочинку між ними і форми організації освітнього процесу визначаються педрадою закладу освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою.

Нагадаємо, раніше в Одеській ОДА запропонували перенести початок навчального року на 20 вересня з метою продовження курортного сезону. Цю пропозицію підтримали керівники Миколаївської та Херсонської ОДА.

Зазначається, змінний розклад початку навчального року (залежно від регіону та кліматичних умов) є поширеною практикою за кордоном, зокрема, у Болгарії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Румунії, США.

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Автор: Олександр Топчій