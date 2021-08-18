В Одеській ОДА заявляють, що відповідна пропозиція підтримана їхніми колегами з Миколаєва та Херсона.

Влада Одеської області з метою продовження курортного сезону пропонує перенести початок навчального року на 20 вересня.

Про це повідомили у прес-службі Одеської ОДА, посилаючись на результати засідання Науково-експертної ради при Одеській обласній державній адміністрації.

Зазначається, що на ньому обговорювався соціально-економічний розвиток регіону. Зокрема, можливий економічний ефект від продовження туристичного сезону.

За словами директора Департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитра Радулова, історично склалося, що курортний сезон в Одеській області зазвичай починався з середини травня. Однак в останні кілька років спостерігається зміна клімату: травень і червень супроводжуються частими опадами, вітрами та відносно низькою температурою повітря, а вересень туристи вважають "оксамитовим сезоном".

Таким чином, на думку Радулова, вересень – найкращий час для приїзду до приморських регіонів Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Читайте такожОсвітній омбудсмен пояснив, чи можуть в Україні не допустити до роботи невакцинованих учителів"Продовження офіційного туристичного сезону і використання для розвитку туристичного потенціалу південних регіонів "оксамитового сезону" збільшить надходження до бюджетів і надасть робочі місця тисячам жителів. У зв'язку з цим дуже важливим для економічного і туристичного розвитку є продовження літнього періоду відпочинку, зокрема, через перенесення початку навчального процесу", - заявив Радулов.

Як поінформували в ОДА, за попередніми розрахунками Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, упродовж вересня цього року приморські регіони можуть додатково отримати близько 600 млн грн до місцевих бюджетів, з яких 50% припадуть на Одеську область. У зв'язку з цим, як повідомляється, варто переглянути "пікові" туристичні місяці відпочинку.

"З метою максимального використання туристичних ресурсів і збільшення дохідної частини місцевих та регіональних бюджетів пропонується продовжити літній сезон до 20 вересня, що вимагає внесення відповідних змін до Закону України "Про середню освіту", згідно з яким навчальний процес в закладах середньої освіти повинен тривати не менше 175 навчальних днів", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, змінний розклад початку навчального року (залежно від регіону та кліматичних умов) є поширеною практикою за кордоном, зокрема, у Болгарії, Грузії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Румунії, США.

У прес-службі уточнили, що керівництво Одеської ОДА вже виступило з ініціативою про перенесення (у разі доцільності) початку навчального року у школах і вишах з 1 вересня на 20 вересня. Пропозиція підтримана керівництвом Миколаївської та Херсонської ОДА.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова