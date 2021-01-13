У групі під час пандемії освоїли нові цифрові HR-інструменти і прокачали професійні навички команди.

Група "Метінвест" увійшла до рейтингу ТОП-50 найкращих роботодавців України за версією журналу Forbes.

Рейтинг складали у співпраці із сайтом пошуку роботи Works на підставі опитування серед 150 великих українських компаній та понад 11 тис. осіб. Про це повідомляють "Комментарии".

Як зазначає видання, компанія "Метінвест" змогла зберегти команду в кризу завдяки гнучкій НR-стратегії. Так, у групі під час пандемії освоїли нові цифрові HR-інструменти й прокачали професійні навички команди.

"Все це допомогло найбільшому українському роботодавцю зміцнити свою корпоративну культуру і підтвердити статус соціально відповідального бізнесу", - пише Forbes.

Зазначається, що в компанії сформували спеціальний оперативний штаб для того, щоб захистити співробітників і створити для них комфортні умови в новому форматі в умовах пандемії коронавірусу.Читайте такожГрупа "Метінвест" оголосила про старт студентського чемпіонату M. Student Champ

"У підсумку всю команду забезпечили засобами індивідуального захисту, проводили безперервну дезінфекцію приміщень і температурний скринінг. Також організували транспортування співробітників на роботу і додому", - йдеться у повідомленні.

Ще одна причина потрапляння "Метінвесту" в рейтинг Forbes - в компанії послуги з тестування та лікування коронавірусу включили в програму добровільного медичного страхування. Крім того, 7 тис. співробітників перевели на "дистанційку" в піковий період карантину.

"Щоб робота вдома не зупинилася, запустили спеціальний онлайн-марафон "Поки всі вдома" з практичними порадами та рекомендаціями щодо організації роботи дистанційно", - додає видання.

Зазначається, що після введення такого формату в "Метінвесті" взялися за розробку проектів, що дозволяють команді працювати в гнучкому форматі — віддаленому і частково віддаленому — у майбутньому.

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Автор: УНІАН