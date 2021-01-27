Голова Smart City.UA закликав регіональні команди фахівців з діджиталізації консолідувати інформацію щодо наявних труднощів з метою подальшого аналізу та напрацювання алгоритмів подолання існуючих перешкод цифровізації громад.

Під керівництвом голови Комітета Смарт Сіті Громадської ради при Мінцифрі Юрія Назарова було розроблено опитувальний лист, за допомогою якого проводитиметься подальше дослідження проблем та викликів, з якими стикаються громади у процесі цифровізації.

Про це написав голова ініціативи Smart City.UA Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні відбулося перше у 2021 році засідання Комітету Smart City громадської ради при Мінцифрі, на якому ми обговорили план діяльності комітету на перший квартал 2021 року. Відсьогодні ми розпочинаємо дослідження проблематики громад щодо впровадження технологій smart city. У рамках дослідження ми розробили опитувальний лист”, - поінформував Юрій Назаров.

Також голова Smart City.UA закликав регіональні команди фахівців з діджиталізації консолідувати інформацію щодо наявних труднощів з метою подальшого аналізу та напрацювання алгоритмів подолання існуючих перешкод цифровізації громад.

“Закликаємо всіх представників громад сформувати інформацію щодо проблем з впровадження цифрових технологій. Після отримання даних буде розпочато глобальний аналіз. На основі отриманих даних ми сформуємо єдиний документ з результатами дослідження та розробимо рекомендації щодо вирішення наявних проблем в громадах”, - пояснив Юрій Назаров.

У подальшому Голова Smart City.UA планує звітувати про процес накопичення та обробки інформації у своїх постах на Facebook. “Обов’язково поділюся результатами та розповім про кожний регіон та місто. Цифровізуємося разом!”, - закликав Юрій Назаров.

Нагадаємо, що 1 грудня 2020 року голову Smart City.UA Юрія Назарова було обрано головою Комітета Смарт Сіті Громадської ради при Міністерстві цифрової трансформації. Під час грудневого засідання також було затверджено проєкт Плану діяльності Комітету на 2021 рік. Серед його основних завдань визначено дослідження проблематики впровадження технологій смарт сіті в містах та територіальних громадах України.

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Автор: УНІАН