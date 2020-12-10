Сьогодні помер голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) Микола Мальков.
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Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, генерал-лейтенант ЗСУ пішов з життя передчасно внаслідок хвороби.
Зазначається, що понад 50 років він присвятив армійській службі, зробив значний внесок у розбудову і становлення Збройних сил України. Одним із останніх масштабних проектів ДССТ під керівництвом Малькова стало успішне завершення будівництва табірного містечка полігону «Широкий лан».
Микола Мальков: життя
- Микола Мальков народився 16 травня 1952 року в м.Тобольськ Тюменської області.
- За роки служби генерал-лейтенант був нагороджений 26 орденами, медалями, відзнаками, удостоєний почесних звань «Заслужений будівельник України» та «Почесний працівник транспорту України».
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