В Міноборони зазначають, що одним із останніх масштабних проектів ДССТ під його керівництвом стало успішне завершення спорудження табірного містечка полігону «Широкий лан».

Сьогодні помер голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ) Микола Мальков.

Читайте такожВід коронавірусу помер відомий турецько-український бізнесмен

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, генерал-лейтенант ЗСУ пішов з життя передчасно внаслідок хвороби.

Зазначається, що понад 50 років він присвятив армійській службі, зробив значний внесок у розбудову і становлення Збройних сил України. Одним із останніх масштабних проектів ДССТ під керівництвом Малькова стало успішне завершення будівництва табірного містечка полігону «Широкий лан».

Микола Мальков: життя

Микола Мальков народився 16 травня 1952 року в м.Тобольськ Тюменської області.

За роки служби генерал-лейтенант був нагороджений 26 орденами, медалями, відзнаками, удостоєний почесних звань «Заслужений будівельник України» та «Почесний працівник транспорту України».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк