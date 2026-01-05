Коли в Миколаєві зʼявиться питна вода: мер озвучив терміни

Наразі в місті триває модернізація очисних споруд і системи розподілу.

Питна вода з кранів у Миколаєві може з’явитися в лютому або березні 2026 року. Про це заявив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, після запуску нового водогону місто вже отримує не солону воду, однак вона поки не є питною. Мер розповів, що наразі триває модернізація очисних споруд і системи розподілу, після чого миколаївці зможуть користуватися питною водою безпосередньо з кранів.

"Сподіваємося, що найближчим часом, у лютому-березні, ми будемо мати питну воду в кранах", – сказав він.

Сєнкевич нагадав, що через солону воду мережі були сильно пошкоджені.

"І дуже велика кількість поривів, вона збільшилась у 40 разів. Тобто по Миколаєву бачите велику кількість розриттів, ми не встигаємо їх закривати, асфальтувати", – зазначив міський голова.

Водночас він зауважив, що паралельно місто розвиває альтернативне водозабезпечення: у Миколаєві вже понад 250 точок видачі води, які обладнують системами очищення, генераторами, батареями та сонячними панелями. За його словами, нині Миколаїв є одним із найбільш підготовлених до блекаутів міст України саме в питанні доступу до води.

Водоопостачання в Миколаєві

На початку повномасштабного вторгнення в Україну російські загарбники знищили систему водопостачання в Миколаєві. У серпні новий магістральний водогін в Миколаєві пройшов тестування. Будівельні роботи розпочалися у січні 2025 року. На зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг у 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн.

Передбачається, що водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств та 50 тисяч кубометрів для зрошення сільськогосподарських угідь. Труби та насоси розміщені під землею, добудовуються укриття для працівників, встановлені пульти для дистанційного управління, резервне живлення та система захисту від атак. Наразі будівництво вже на завершальному етапі.

