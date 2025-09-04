В серпні новий водогін пройшов тестування.

Новий магістральний водогін в Миколаєві пройшов тестування та вже невдовзі забезпечить місто прісною водою. Про це повідомили у прес-службі Кабінету міністрів.

Будівельні роботи розпочалися у січні 2025 року, а в серпні водогін пройшов тестування. Воду вже подають у резервуари водоканалу, і протягом двох тижнів прісна вода повністю замінить солону в системах міста.

Зазначається, що на зведення нової системи водозабору з річки Південний Буг у 2024 році з державного бюджету було виділено 8,7 млрд грн.

Водогін забезпечуватиме 120 тисяч кубометрів води на добу для домогосподарств та 50 тисяч кубометрів для зрошення сільськогосподарських угідь. Труби та насоси розміщені під землею, добудовуються укриття для працівників, встановлені пульти для дистанційного управління, резервне живлення та система захисту від атак. Наразі будівництво вже на завершальному етапі.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначила, що в планах уряду забезпечити безперебійне водопостачання у всіх українських громадах, для чого було затверджено перелік об'єктів з нового будівництва, реконструкції, капремонту систем та переоснащення споруд і мереж водопостачання у Вінницькій, Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях.

Проблеми з водопостачанням у Миколаєві

У 2022 році російські окупаційні війська навмисно підірвали водопровід в Миколаїв, внаслідок чого в будинках місцевих жителів не було чистої питної води. За даними британських журналістів, водопровід був пошкоджений між Миколаєвом і Херсоном у найвразливішому місці – там, де він виходить на поверхню. З 6 травня 2022 року в місті розпочалось заповнення водопровідної системи технічною водою з лиману.

У листопаді 2022 року з'ясувалося, що в Миколаєві через солону воду було пошкоджено корозією 240 кілометрів водопроводу.

