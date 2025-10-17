Вперше з початку війни росіяни скинули керовані авіабомби на це місто.

Вчора, 16 жовтня, вперше з початку війни російські окупанти завдали удару по місту Миколаїв керованими авіаційними бомбами (КАБами). Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім на ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни запустили по Миколаєву відразу дві керовані авіабомби.

"Це вперше, в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється, тому не буду на цьому детально зупинятися. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами", - додав він.

Не простий КАБ: експерт пояснив, чи можуть такі удари стати частими

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначив, що росіяни застосували засіб ураження, що долає 120-150 км і має швидкість польоту не менше 500 км/год. Крім того, пуск здійснювався з висоти 9500 метрів.

"Це був непростий КАБ, а комплекс із реактивним двигуном типу Грім-1. Не виключено, що модифікація Грім-1Е з покращеною силовою установкою. Тому паніку і нервозність відставляємо. Цей засіб ураження не є масовим, і на Росії відсутнє його масштабне серійне виробництво, випускають цю недоракету/недобомбу десятками на місяць, але не сотнями чи тисячами", - пояснив експерт.

Крім того, за його словами, наявність реактивного двигуна дозволяє системам ППО на цю недоракету реагувати відповідним чином, а тому, порівняно з класичним КАБ, у неї менше шансів прорвати ешелоновану ППО.

Російські удари КАБами

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня російські окупаційні війська вдарили по Харкову КАБами. Було влучання у двох районах міста. Зокрема, ворог атакував Слобідський та Салтівський райони міста. В останньому було зафіксовано велику пожежу.

Також було влучання по території медичного закладу, зруйновано одну з господарчих споруд. Внаслідок ударів по місту постраждали чотири особи, були частково знеструмлені три райони Харкова.

