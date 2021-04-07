Жінка прокоментувала те, що Мілана не ходить до школи.

8-річна блогерка і модель Міла Маханець, яка на фото позує у відвертих нарядах і цілується з 13-річним блогером Пашею Паєм, була свідком домашнього насильства.

Читайте такожЗ Instagram 8-річної української моделі зникли найвідвертіші знімки з її 13-річним "хлопцем"Про це заявила мати дівчинки Дарина Маханець в інтерв'ю "Зоряному шляху", передає "Сьогодні". Жінка прокоментувала те, що Мілана не ходить до школи. За її словами, це сталося, тому що вона не знайшла відповідного навчального закладу для своєї популярної дочки. У дівчинки затримка в мовному розвитку, за словами матері, це нібито через домашнє насильство.

"Вона зовсім не відстає в розвитку від однолітків. А затримка мовного розвитку - це наслідок того, що Мілана була свідком домашнього насильства! У нас в п'ять років дитина не могла скласти речення, говорила по складах. Коли ми пішли від мого чоловіка, нам просто нікуди було йти. У мене не було ні роботи, ні грошей. І тоді служби не цікавилися", - заявила мати дівчинки.

При цьому жінка відмовилася відповідати на питання, чи бив її колишній чоловік.

Крім цього, Дарина заявила, що не бачить нічого поганого у відносинах її дочки з підлітком. Вона зазначила, що це - "дитячі відносини".

Раніше батько 8-річної моделі Мілани Маханець Олександр відреагував на скандал навколо відносин дочки з 13-річним блогером Пашею Паєм. Він заявив, що шокований.

Мілана Маханець і Паша Пай: подробиці скандалу навколо їхніх стосунків

Соцмережі сколихнула новина про те, що популярні в Instagram і Likee діти-блогери нібито завели роман.

8-річна українка публікувала фото і відео, на яких позувала у відвертих "луках" і навіть цілувалася з 13-річним блогером Пашею Паєм. А на День закоханих діти орендували квартиру.

Мати дівчинки підтримувала інтернет-кар'єру своєї дочки, чим не на жарт розлютила соцмережі.

Дитячий омбудсмен Микола Кулеба звернувся до правоохоронних органів через скандал навколо відносин і відвертих постів неповнолітніх.

У Київській обласній поліції по ситуації з Міланою відкрили провадження, маму дівчинки викликали на допит.

Після скандалу акаунти обох дітей заблокували в мережі Likee, а з акаунту восьмирічної українки в Instagram зникли найбільш провокаційні знімки.

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Автор: Ірина Погоріла