З приходом Нового року в Україні зросла мінімальна пенсія за віком.

З 1 січня 2021 року в Україні зросла мінімальна зарплата з 5 тисяч до 6 тисяч гривень. Це автоматично призвело до зростання деяких виплат, у тому числі й пенсії за віком.

Мінімальна пенсія 2021: хто й скільки отримає

Читайте такожВ Україні спростили порядок оформлення субсидійМінімальна пенсія, яка прив’язана до розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, нині становить 1769 гривень.

Водночас з 1 січня цього року підвищено найменшу пенсійну виплату для людей, яким виповнилося 65 років та котрі мають повний стаж. У чоловіків, зокрема, має бути 35 років страхового стажу, а у жінок – 30 років. Мінімальний розмір пенсії для цієї категорії громадян встановлюється в розмірі 40% від мінімальної заробітної плати (6 тисяч гривень). Відповідно, мінімальна пенсія становить 2400 гривень.

Як зростатимуть пенсії у 2021 році

Упродовж 2021 року в Україні двічі підвищуватимуть мінімальну пенсію (в цілому на 9,3%) – відповідно до зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність:

з 1 липня – з 1769 до 1854 гривень (на 4,8%);

з 1 грудня – з 1854 до 1934 гривень (на 4,3%).

Крім указаних збільшень, урядом України розроблено план щодо підвищення пенсій на 2021 рік. Планується, зокрема:

з 1 березня – планова індексація пенсій приблизно на 11%;

з 1 квітня – автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів з урахуванням розміру заробітної плати і стажу;

з 1 липня – підвищення для пенсіонерів, які виповнилося 65 років і вони мають достатній стаж. З огляду на зростання мінімальної зарплати до 6500 гривень, пенсія збільшиться з 2400 до 2600 гривень.

Щомісячні доплати пенсіонерам: хто отримає

Читайте також"Пакунок малюка" 2021: якою буде одноразова допомога при народженні дитини та хто її отримаєПочинаючи з липня 2021 року, держава доплачуватиме по 400 гривень пенсіонерам віком від 75 до 80 років. Для таких українців також встановлять мінімальну пенсію – 2500 гривень, якщо є мінімальний стаж 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

У 2021 році продовжиться виплата щомісячної доплати до пенсії в розмірі 500 гривень для осіб віком від 80 років. Мінімальна пенсія для них становитиме 2600 гривень за наявності робочого стажу 20-25 років. Самотні пенсіонери цього ж віку отримуватимуть щонайменше 3342 гривень.

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Автор: Аліна Вишневська