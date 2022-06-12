Українські розвідники нагадали, з чим тепер цивілізований світ асоціює країну-окупанта.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України привітало дорогих "братів" зі святом - днем ганьби та приниження.

"Привітання" з'явилося у Telegram ГУР.

"Сьогодні на Московії відзначається день Росії. Дорогі "брати"! Ви завжди приділяли значну увагу знаменним датам, символам та словам. Ви дуже любите 9 травня та 12 червня, слова "мир", "справедливість" та "братерство". Ви довго намагалися ховати від світу ваше справжнє колективне обличчя, говорячи про добросусідство та гуманізм", - йдеться у повідомленні.

Розвідники наголосили, що з 20 лютого 2014 року більшість країн світу почала асоціювати росіян з такими приємними для них словами "вкрасти" та "війна".

"Людство побачило що саме "вкрасти" та "війна" це ваші вікові "скрепы" і ваша національна ідея. 24 лютого 2022 року ви пішли далі. До "слава россии" та "национальная гордость", додалося "орки", "насильник", "стиралка", "унитаз", "санкции" та "изоляция". Тепер світ сприймає вас з вашим "величием" як звичайних "юродивых" та справжніх "nazi" – нацистів, людей другого сорту, які своїм "можем повторить" та "радиоактивный пепел" викликають лише жалісливу посмішку", - зазначають в ГУР.

В українській розвідці додали, що до чергового "величного дня" 12 червня росіяни підійшли вже з новими здобутками.

"На довгі роки вашою національною ідеєю стане "позор" та "обнищание", а ще "смерть", "разруха" та "трупы". Зрештою, ви цього заслужили, з чим вас і вітаємо", - додали розвідники.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс оригінально привітав росіян з Днем Росії - побажав РФ зазнати поразки в агресивній війні з Україною.

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