Військові погоджуються, що в деяких випадках вручення повістки виглядає як покарання.

Повістку можна вручати в будь-якому місці, не забороненому законодавством.

Як заявив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач, вручати повістки за домашніми адресами військовозобов’язаних не ефективно просто через те, що люди можуть не відчиняти двері, пише Liga.NET.

"Начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей, – говорить Горбач. – Разом з органами поліції можна перевірити документи в кожного чоловіка, встановити особу та вручити повістку. Особливо легко це зробити, коли порушується громадський порядок – наприклад, комендантська година. Але це не означає, що всім цим людям вручають повістки, щоб призвати їх до ЗСУ. У 95% це роблять, щоб громадянин з’явився в територіальний центр і щоб там уточнили його військово-облікові дані. А потім він повертається додому".

За словами Горбача, військово-облікові дані громадян постійно змінюються – у когось народжуються діти, хтось починає хворіти, а хтось здобуває освіту, одружується або розлучається. Все це постійно потрібно уточнювати.

"Якби військовозобов’язані самі подавали оновлені дані в територіальні центри, ніхто не ловив би їх на вулицях", – продовжує Горбач.

Військовий погоджується, що в деяких випадках вручення повістки виглядає як покарання – наприклад, коли їх дають тим, хто порушив комендантську годину, і тим більше коли такого військовозобов’язаного викрили в нічному клубі.

"Можливо, це й виглядає як покарання, – каже Горбач. – Але це не покарання. Просто деякі начальники територіальних центрів, скажімо так, шукають найефективніший спосіб вручити повістку. Ми ж не йдемо на рибалку в місце, де не ловиться риба? Так і тут. Тим більше те, що людина знаходилась в нічному клубі та порушила комендантську годину, не означає, що вона не свідома, має погані моральні якості або взагалі злочинець. Це може бути абсолютно адекватна людина. Просто не вона сама прийшла в територіальний центр, а її запросили".

Те саме стосується чоловіків, які ще навесні евакуювалися на захід країни. За словами Горбача, за статистикою, таким людям вручили в рази менше повісток, ніж тим, хто зареєстрований в західних областях: "Хоча суб’єктивні враження можуть бути іншими".

Нагадаємо, в Україні планують продовжити воєнний стан, а разом із ним – мобілізацію - президент Володимир Зеленський уже вніс відповідний законопроект у Раду. Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені на 90 діб - з 23 серпня до 21 листопада.

Наразі дещо змінилась система комплектування ЗСУ. Якщо раніше мовилось про набір у підрозділ за кількістю, то зараз його намагаються наповнювати за спеціальністю. Щоб там були усі ті, хто може знадобитись. Кого зараз бракує в армії, а кого вже набрали - за посиланням.

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