Зазначимо, що воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені на 90 діб - з 23 серпня до 21 листопада.

Як відомо, в Україні планують продовжити воєнний стан, а разом із ним – мобілізацію - президент Володимир Зеленський уже вніс відповідний законопроект у Раду.

Секретар парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ветеран АТО Роман Костенко в коментарі для Liga.NET розповів, яких спеціальностей бракує в армії та кого мобілізують для комплектування військових частин.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ (саме цій структурі підпорядковані всі територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) заспокоюють та кажуть однозначно: людей в ЗСУ вистачає, всі області виконали план з призову на 100% та більше, а потреби в доукомплектуванні військових частин, у порівнянні з лютим, зменшилися в десятки разів.

"Добровольців, звісно, теж стало менше, – говорить начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. – Більшість з тих, хто мав бажання та був вмотивований, вже пішли захищати державу. Але, з огляду на те, що потреба в доукомплектуванні частин зараз менша, то кількості добровольців, які є на даний час, достатньо".

Горбач наголошує, що в кожному територіальному центрі на обліку є добровольці, що стоять у черзі, щоб піти служити в ЗСУ. Щодо їхньої кількості статистика не ведеться.

За словами Костенка, наразі дещо змінилась система комплектування ЗСУ. Якщо раніше мовилось про набір у підрозділ за кількістю, то зараз його намагаються наповнювати за спеціальністю. Щоб там були усі ті, хто може знадобитись.

Так, він навів потребу у наборі механіків-водіїв танків, а також навідників-операторів танків. І припустимо, що в такому випадку до територіальних центрів комплектування приходить медик, який раніше був в армії. Останніх, зауважив Костенко, вистачає. Тож його можуть попросити зачекати, коли виникне потреба.

"Водночас є людина, яка вже служила в армії танкістом. Припустимо, зараз вона не дуже хоче йти служити, але вона потрібна. Тому їй дають повістку та забирають на службу", – зауважив він.

За словами Костенка, наразі більш ніж достатньо піхотинців. Тож їхній набір наразі на паузі. Натомість вкрай необхідні водії. Наприклад, рідкісна спеціальність – оператор протитанкових ракет.

Костенко зазначив, що є безліч добровольців, у яких відсутній армійський досвід, але є неабияке бажання. Але в такому випадку ТЦК віддасть перевагу тому, хто вже служив в армії. А все тому, що йому необхідно трохи підучитися, щоб бути готовим до війни.

Роман Горбач зауважив, що військові частини доукомплектовують за територіальним принципом. Тож, якщо потрібно буде поповнювати військову частину у Закарпатському регіоні, то використають спочатку резерви Закарпатського територіального центру. Якщо цього буде недостатньо – звернуться до сусідніх.

"Якщо потрібні гранатометники, а на обліку в конкретному територіальному центрі їх немає, то шукатимуть у найближчих центрах", – додав Горбач.

Зазначимо, що воєнний стан та мобілізація в Україні будуть продовжені на 90 діб - з 23 серпня до 21 листопада.

Востаннє термін дії воєнного стану в Україні було продовжено на 90 діб - до 23 серпня. На період дії воєнного стану чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років обмежено виїзд за межі країни. Також обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Встановлюється комендантська година.

Раніше стало відомо, що Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний просить дозволити виїзд за кордон для українських студентів.

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