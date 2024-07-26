Кількість тих, хто оновив військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер.

Наразі гострої необхідності узниженні мобілізаційного віку немає. Про це заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в інтерв'ю New Voice.

Зокрема, за його словами, зараз темпи мобілізації зросли, і ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни.

"Головне, щоб цей темп не було втрачено, і щоб дійсно відбувалося системне поповнення. 4,6 млн військовозобов'язаних оновили свої дані. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати", - заявив Лазуткін.

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Він підкреслив, що наразі кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер.

"Станом на зараз, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності", - зазначив речник Міноборони.

Зниження призовного віку

В червні член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський заявляв, що в Україні не обговорюють зниження призовного віку до 20 років.

"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає", – сказав він.

При цьому він додав, що чоловіки віком 18–25 років можуть бути призовниками чи військовозобов'язаними. І в останньому випадку їхня мобілізація можлива.

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