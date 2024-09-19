Зокрема, якщо чоловік виховує прийомну дитину, але її рідний батько виплачує аліменти, то такий чоловік теж не матиме права на відстрочку.

Наявність у чоловіка трьох і більше неповнолітніх дітей є однією з підстав для відстрочки від мобілізації. Проте скористатися цим правом можуть не всі багатодітні батьки.

Як пояснили в групі комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП у Facebook, право на відстрочку дійсно мають чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Відповідна норма прописана в пункті 3 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Однак відразу ж у тексті визначено "крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці", – наголосили в ТЦК.

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До того ж, права на відстрочку немає в багатодітних батьків, які не проживають разом зі своїми дітьми і не виплачуюьть аліментів узагалі.

"Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку – батько повинен утримувати своїх дітей", – акцентують в Полтавському територіальному центрі комплектування.

Якщо чоловік виховує прийомну дитину, але її рідний батько виплачує аліменти, то такий чоловік теж не матиме права на відстрочку від мобілізації – у такому випадку за законом дитина на утриманні саме в рідного батька.

"Кожен військовозобов'язаний чоловік, який має право на відстрочку, обов'язково її отримає. Для цього потрібно особисто подати заяву на ім’я голови комісії ТЦК та СП за місцем військового обліку. Форма заяви визначена у додатку 4 Постанови Кабінету міністрів України. До заяви потрібно додати підтверджуючі документи перелік яких визначено у додатку 5 тієї ж Постанови", – йдеться у повідомленні.

Мобілізація в Україні: інші новини

В Україні почали розсилати повістки через "Укрпошту". Однак у разі неправильного оформлення повісток у військовозобов'язаних можуть виникнути великі роблеми, каже депутат Ігор Фріс. За його словами, "може виникнути величезний колапс у самій системі, коли пошта не буде справлятися з доставкою подібних повісток, коли доставка таких повісток, або їх не доставка, буде невідповідним чином оформлена, про що особа навіть і знати не буде".

Раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що до кінця цього тижня очікується наказ щодо заборони мобілізації обмежено придатних до 25-ти років.

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