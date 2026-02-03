'Рекордна кількість балістики': Зеленський розкрив деталі про удар РФ по енергетиці

Президент зазначає, що Росія по-своєму скористалась американською пропозицією поставити удари на паузу.

Росія здійснила цілеспрямований удар проти енергетики України, використавши рекордну кількість балістичних ракет.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський, зазначаючи про проведення селектору щодо ситуації в регіонах, і передусім в енергетиці після сьогоднішнього російського удару.

"Це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики. Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче)", - наголосив він.

За його словами, тільки в цій атаці було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких – "Шахеди" і хоч значну частину вдалося збити, але не всі.

"Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином", - підкреслив Зеленський

Зеленський повідомив, що є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях. За його словами, найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі. Зазначив, що доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки.

"Складна ситуація з опаленням у Києві, Харкові, Дніпрі, також у Лозовій на Харківщині", - повідомив президент.

Як повідомляв УНІАН, Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку СБС Рейд, експерт з озброєнь Defense Express зазначиив, що цієї ночі Росія завдала по Україні масованого удару за допомогою великої кількості ракет.

За його словами, цифра в 71 ракети за цей удар виглядає достатньо тривожно, бо це вперше настільки велика кількість ракет різних типів, застосованих росіянами після "Павутини".

Також він звернув увагу на те, що РФ під час атаки застосувала мінімум 7 ракет Х-22/32, хоча, за розрахунками, ракети цього типу в росіян мали б давно вичерпатись.

Відповідно, зауважує Киричевський, це свідчить про те, що структуру можливостей РФ по застосуванню ракетного озброєння досі до кінця незрозуміла.

