Мова йде про добровольців, яких тисячі, кажуть чиновники.

Законодавство України забороняє колишнім та нинішнім в’язням ставати до лав ЗСУ і брати участь в обороні держави. Міністерство юстиції подало у Верховну раду свої пропозиції щодо зняття цієї заборони.

Про це в ефірі Українського радіо розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. За її словами, в Україні є чимало громадян із зазначених категорій, які б хотіли долучитися до оборони країни.

"З початком повномасштабного вторгнення ми отримали від засуджених тисячі звернень про те, що вони бажають долучитись до лав Збройних сил, до відсічі агресії. (...) Після цього була ціла процедура помилування деяких засуджених для того, щоб вони змогли взяти участь у відсічі збройної агресії", – розповіла заступниця глави Мінюсту.

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Як пояснила Висоцька, нині законодавство передбачає обов’язкове зняття з військового обліку засуджених громадян. Мін'юст пропонує Раді скасувати цю перепону.

"Ми напрацювали законодавчі зміни та подали їх до комітету. Вони дуже дискусійні, тому що армія має дещо відволікатись на таку категорію людей, як колишні засуджені або теперішні засуджені, якщо вони приєднаються. Але ми вважаємо, що це було б справедливо, по-перше. А по-друге, якщо правильно організувати цей процес, це було б дуже корисно для нас", – сказала чиновниця.

При цьому Висоцька зауважила, що Росія вже відпрацювала це питання і налагодила систему вербування і підготовки таких солдатів.

"Тож ви розумієте різницю підготовки нашої і ворога. Тому я думаю, що нам треба поспішати в цьому питанні", – зазначила заступниця міністра.

Участь в’язнів в обороні України

Як писав УНІАН, на початку повномасштабного російського вторгнення Україна дозволила невеликій кількості ув’язнених вийти на волю і взяти участь в обороні держави. Як пояснювала тодішня генпрокурор Ірина Венедиктова, це були точкові рішення щодо людей, які мали бойовий досвід на Донбасі і справді були корисними для ЗСУ.

Днями колишній командир роти батальйону "Айдар" та військовий аналітик Євген Дикий висловив думку, що Україна має дозволити участь в обороні держави ув’язненим. Але не усім, і тільки на добровільних засадах. На його думку, це істотно не вплине на потребу у мобілізації, бо таких людей буде небагато. Але самим цим людям такий шанс потрібен.

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