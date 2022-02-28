Кожен із звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 14-15 роках.

Українцям роз‘яснили інформацію щодо звільнення з під варти деяких в‘язнів для участі в захисті держави від російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний прокурор Ірина Венедиктова в Facebook.

Перше - це не масова акція, а дуже виважений і точковий крок.

Простою людською мовою кажучи, населенню хвилюватися за те, що через це кримінал заполонить вулиці, не варто. А тим, хто відбуває покарання, сподіватися на "день відкритих дверей" теж, наголосила генпрокурор.

Кожен із звільнених має значний бойовий досвід у зоні АТО у 14-15 роках. Всі вони є запеклими противниками "русского мира", а один взагалі автор відомої пісні українських вболівальників про головного агресора. По кожному індивідуально оцінені всі ризики та визначені механізми контролю за ними.

У країні достатньо воїнів - за два дні мобілізовано майже 100 тисяч громадян, половина - резервісти тероборони. Однак захищати Батьківщину - це не тільки обов‘язок, а і право. І коли стоїть питання про збереження державності та подальшу долю країни, ми вважаємо, що особи, які оступилися, але хочуть допомогти боронити рідну землю, заслужили цей шанс. До того ж ми переконані, що основне завдання пенітенціарної системи, не покарання, а виправлення.

Українська армія також потребує матеріальної підтримки. Ми не могли стояти осторонь, коли держава в небезпеці. Прокурори всіх рівнів по всій країні приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ і Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених в ході розслідування кримінальних проваджень. Вже передано понад 10 тисяч тон пального, бронетехніку та зброю.

Одночасно прокуратура продовжує робити все можливе для притягнення до відповідальності кожного загарбника та керівництва держави-агресора. Жоден постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців.

Раніше у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українці з реальним бойовим досвідом, які попали за ґрати, будуть звільнені з-під варти і зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни.

Він наголосив, що кожен, хто може долучитися до боротьби з окупантами, повинен це робити.

"Тому було ухвалене рішення непросте, з моральної точки зору, але корисне з точки зору нашого захисту. В умовах воєнного стану учасники бойових дій, українці з реальним бойовим досвідом будуть звільнені з-під варти. І зможуть компенсувати свою провину у найгарячіших точках війни. Ще з деяких людей, учасників АТО, знімаються всі санкції", - повідомив Зеленський.

Він наголосив, що ключове зараз – це оборона.