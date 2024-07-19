Військово-лікарські комісії мають повторно пройти усі, хто раніше вважався обмежено придатним до служби.

Близько 90% військовозобов’язаних, які раніше мали статус обмежено придатних до служби, після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) зараз визнають придатними до служби. Про це Укрінформу повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ, полковник Роман Горбач.

Він нагадав, що відповідно до нещодавніх змін у законодавстві колишні "обмежено придатні" громадяни мали пройти нове медичне обстеження, аби остаточно відсіяти тих, хто не годиться для служби у війську. Решту мають визнати придатними до служби повністю, або лише у визначених місцях – тилових підрозділах, ТЦК і таке інше. Також Горбач навів статистику щодо тих "обмежено придатних", кого вже встигли повторно обстежити.

"Із всіх обмежено придатних десь дуже мала частка – це менше 10% визначається непридатними зараз під час проходження служби, і приблизно 50 на 50 особовий склад ділиться на абсолютно придатних і придатних у визначених військових частинах", – розповів представник Генштабу.

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Скасування статусу обмежено придатний

Як писав УНІАН, 4 травня набули чинності нові законодавчі норми, згідно яких було скасовано таке поняття і статус військовозобов'язаних як "обмежено придатний". Тепер усіх будуть ділити на "придатних" та "непридатних". Однак перших будуть додатково розподіляти на тих, хто є придатним до служби в будь-яких підрозділах, і тих, хто може служити лише у допоміжних підрозділах.

Разом з тим, усі громадяни, які мали статус "обмежено придатний", повинні повторно пройти медичну комісію, аби їх зарахували або в "придатні", або в "непридатні". На це закон відводить 9 місяців, починаючи з 4 травня.

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