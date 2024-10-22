За словами Коротченка, зараз через "Укрпошту" отримують повістки і ті особи, що оновили дані, і ті, хто не з’являвся до ТЦК та СП.

Начальник адміністративного відділу районного територіального центру комплектування (РТЦК) у місті Києві Олег Коротченко пояснив, як формуються списки військовозобов’язаних та визначається, що саме цій людині прийде повістка поштою. В етері телемарафону він розповів, чи допоміг процес оповіщення військовозобов’язаних поштою у роботі ТЦК та СП.

Коротченко зазначив, що списки формує не територіальний центр комплектування.

"Певні алгоритми щодо внесення певних військовозобов'язаних до списків оповіщення створюються за ініціативою Міністерства оборони. Тобто, конкретно вони обирають за допомогою засобів системи "Оберіг" хто буде підлягати оповіщенню. Таким чином це працює", - акцентував він.

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Спеціалісти ТЦК працюють на безпосередньому рівні виконання - вони формують сам документ.

"До нашої компетенції входить фактично тільки сформувати ці повістки. Зафіксувати їх або затвердити електронним підписом і тоді вже вони відправляються до адресату певним ланцюгом", - підкреслив він.

Коротченко додав, що за попередньо проведеним аналізом на місцях, зараз через "Укрпошту" отримують повістки і особи, що провели уточнення даних, в тому числі, через Резерв+, так і ті, хто не з’являвся до ТЦК та СП. В процесі надсилання повісток поштою, основним завданням ТЦК є саме формування повістки, її затвердження електронним підписом і передача, а далі вже контроль за прибуттям військовозобов'язаних.

"Після прибуття проводиться вивчення кожного військовозобов'язаного щодо ступеня придатності, наприклад, він відправляється на ВЛК. Якщо він має відстрочку або підстави на відстрочку, то в порядку постанови Кабміну № 560 запускається інша процедура. Далі проводиться вивчення професійно-ділових якостей кожного військовозобов'язаного з метою визначення найкращого його використання у ЗСУ, якщо звичайно він підлягає призову. За результатами зазначених заходів, вже формуються команди на призов, на відправку або особи, наприклад, укладають контракти зі Збройними Силами. Тобто, призов в тому чи іншому вигляд", - пояснив начальник адмінвідділу РТЦК у Києві.

Після того, як людина прийшла на пошту і отримала повістку, військовозобов’язана особа бере військово-обліковий документ і прибуває до ТЦК та СП за місцем перебування на обліку.

"Явка відповідно до 560-ї постанови Кабміну, там до речі були нові зміни, протягом 7 днів вони мають з’явитися. Або у строки визначені самою повісткою – там визначаються певні строки. Особа прибуває до ТЦК та СП і вже діє за інструкцією посадових осіб ТЦК та СП. Постановою Кабміну № 560 визначено поважність причин неявки за повісткою і процедура їх підтвердження. Тобто, визначений певний перелік і він має бути документально підтверджений. Якщо цього не буде зроблено, можуть бути наслідки адміністративної відповідальності", - додав він.

Проблеми у надсиланні повісток поштою

За словами Коротченка, надсилання повісток військовозобов’язаним поштою показало певні проблемні моменти, які ще неунормовані.

"Проблемних питань зараз дуже багато. Фактично це оповіщення проводилося, так би сказати, в тестовому режимі. Оскільки кількість оповіщень велика, механізм взаємодії відверто почав показувати певну проблематику під час здійснення оповіщення. Тобто, перші партії пішли і вже почали "вспливати" певні складнощі. Наприклад, оповіщення осіб, що мають підстави на відстрочку, мають бронювання", - акцентував військовий.

Він додав, що анонсовані механізми автоматичного бронювання і надання відстрочок до цього часу поки не запрацювали, як це мало би бути. Є певні складнощі, які в процесі викликають негативне відношення, зокрема, до ТЦК. На думку Коротченка, поки інструмент повісток поштою не приніс якісних змін для роботи ТЦК та СП.

"Якісно, поки що такого швидкого або всеосяжного стрибку, я наприклад не побачив. До ТЦК та СП здебільшого йдуть особи, що впевнені у своїх підставах на відстрочку або на бронювання. Або якісь проблемні питання, що в принципі можуть бути вирішені в сторону військовозобов'язаного. Якщо в особи немає підстав на відстрочку або немає бронювання, то нажаль...", - сказав він.

Він додав, що вся проблематика має бути проаналізована і подана до ініціатора (Міністерства оборони) впровадження такого механізму оповіщення військовозобов’язаних, щоб вирішити це питання системно.

"Сама велика складність пошти в тому, що це довго, дуже довго. Я думаю, має бути щось більш якісне, пропрацьоване. Весь досвід, який зараз був отриманий, потрібно зібрати і внести певні корективи, вони на часі і дуже потрібні", - резюмував начальник адмінвідділу РТЦК у Києві.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, Кабмін зробив зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку, зрівнявши строки зберігання повісток ТЦК і судових повісток. Відповідні зміни передбачені постановою № 1147 від 8 жовтня. Таким чином, повістки від ТЦК зберігатимуться на пошті лише три доби, а у військовозобов’язаного буде лише 72 години, щоб забрати рекомендований лист з повісткою. Якщо за цей час військовозобов’язаний не забере повістку, йому загрожуватиме штраф у 17 – 25,5 тисяч гривен. Кабмін уточнив, що поштар повинен вручати повістку особисто в руки адресату.

Через зміни в законодавстві повістка в армію може прийти поштою, тобто може опинитися у поштовій скриньці в кожного військовозобов'язаного громадянина України.

На початку жовтня місяця Міноборони за допомогою Реєстру військовозобов'язаних сформувало 70 тисяч повісток, які були відправлені "Укрпошті" для оповіщення військовозобов'язаних громадян. За повідомленням Ukrainian Military Pages в алгоритмах формування повісток були виявлені проблеми. Зокрема, повістки формуються в тому числі й на військовозобов'язаних з оформленим бронюванням чи відстрочкою, а також на тих, хто згідно з цим же реєстром вже призваний на військову службу.

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