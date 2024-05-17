Через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян

Довідка про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів. Про це йдеться у повідомленні в офіційному каналі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили у МВС, через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси МВС наразі перевантажені запитами від громадян.

"Відповідно час обробки заявок збільшується. Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок", - зазначають у відомстві.

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У МВС наголошують, що використовувати інформацію потрібно лише з офіційних джерел.

Мобілізація в Україні - новини

Міністерство оборони України з 18 травня запускає мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів з метою оновлення облікових даних в онлайн-режимі. Цей застосунок буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.

З 18 червня у застосунку Резерв+ також з'явиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про статус військовозобовʼязаних, призовників або резервістів.

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