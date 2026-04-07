ТЦК знімуть із розшуку 2 мільйони ухилянтів: Арахамія анонсував зміни в мобілізації

Нардеп повідомив, що реформа Міноборони буде представлена протягом місяця.

Два мільйони людей будуть зняті з розшуку Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про це в коментарі Телеграфу повідомив голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки і оборони Давид Арахамія.

Він зазначив, що реформа законодавчих змін до мобілізації перебуває на завершальному етапі й невдовзі буде представлена парламенту та суспільству. За його словами, міністр оборони Михайло Федоров презентуватиме свої напрацювання у профільному парламентському комітеті, а також у фракціях і групах.

"Там велика така певна реформа. Вона вже на завершальній стадії знаходиться", – зазначив Арахамія й додав, що протягом місяця реформа вже буде представлена.

За інформацією нардепа, заходи впливу щодо нових, більш жорстких обмежень, зокрема для ухилянтів, будуть варіюватися.

"Там є і поліпшення, і, напевне, погіршення. У нього [Федорова] певний новий баланс відбудовується як концепція. Там питання, наприклад, два мільйони людей у розшуку [ТЦК]. Там у нього з розшуку вони всі знімаються, але певна є процедура, що робити в подальшому. Тобто там є і популістичні речі, а з іншого боку є якісь речі більш жорсткі. Тобто треба загалом дивитися на всю концепцію комплексно для того, щоб розуміти, як це буде працювати", - сказав він.

Арахамія зазначив, що реформа Міноборони сприятиме зменшенню насильницьких дій проти військовослужбовців ТЦК, яких стає дедалі більше:

"Це якраз прямий сигнал до того, що треба рухатися швидше по реформі процесу мобілізації. Бо якщо нічого не зробити, будемо мати більше повторень таких випадків. На жаль. І вони стосуються як людей, які здійснюють призов, так і людей, яких безпосередньо призивають".

Реформа мобілізації

Як повідомляв УНІАН, у лютому міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що Міністерство оборони України працює над комплексною реформою мобілізації. Він пообіцяв системні рішення для того, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни.

За словами Федорова, Міноборони вже автоматизувало систему продовження відстрочок від мобілізації через "Резерв+". Міністр підкреслив, що 90% відстрочок продовжили автоматично.

