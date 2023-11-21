Усі військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі низку документів та надавати їх для перевірки працівникам ТЦК.

На Львівщині військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уповноважили перевіряти документи в усіх військовозобов’язаних чоловіків. Відповідний наказ 17 листопада видала Львівська обласна військова адміністрація.

Зокрема, цим документом всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років на території Львівщини на час дії воєнного стану повинні мати при собі документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи (посвідчення про прописку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного) та надавати їх на вимогу для перевірки уповноваженим особам ТЦК.

Також відповідним наказом співробітників ТЦК уповноважили перевіряти наявність цих документів.

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В Україні хочуть зробити жорсткішими правила мобілізації – що відомо

У Верховній Раді готується до реєстрації законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Зокрема планується звузити коло громадян, які мають право на відстрочку через обов’язки з догляду за особою з інвалідністю І та II групи або особою, яка потребує постійного догляду, до членів сім’ї першого ступеня споріднення. Це необхідно для забезпечення виключення можливості ухилення від призову.

Також депутати планують змінити спосіб отримання відсрочки від призову для громадян, які отримують передвищу або вищу освіту. Так, зміни передбачають усунення можливості уникати призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти.

Окрім того, у парламенті зареєстровано законопроект, відповідно до якого на війну пропонують мобілізувати службовців правоохоронних органів з досвідом носіння вогнепальної зброї.

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