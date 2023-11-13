Чоловіка забрали, незважаючи на те, що він був єдиним водієм, який привіз дітей.

В Ужгороді представники ТЦК посеред ночі забрали водія автобуса, який привіз із Вінниці дитячу збірну на всеукраїнські змагання з тхеквондо. Про це повідомив вінницький журналіст Віталій Павловський.

За його інформацією, водій заночував у хостелі "Монада", де його о 01:30 разом з іншими чоловіками насильно забрали військові разом з поліцією.

"Пояснення, що він - єдиний водій з групою спортсменів збірної України, їм не аргумент! Всіх на нічну комісію, у військкомат. Телефони відібрали, інформацію своїм рідним, тренерам повідомити не було змоги", - розповів журналіст та додав, що після завершення військово-лікарської комісії водія відправили до Чернігова.

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Згодом Павловський повідомив, що перевізник знайшов іншого водія для повернення дітей додому. Однак ключі від автобуса залишилися у військкоматі, і жоден із місцевих водіїв не наважався піти і забрати їх. Довелося попросити зробити це переселенку з Маріуполя.

"Кульмінація всієї цієї неприємної історії, де люди, маючи владу, стають авторитарними, де порушення законів і Конституції України стає нормою, де діти можуть стати заручниками "а у нас команда", та між варіантом, де після нічного спільного рейду в готелі, насильного проходження комісії та отримання військового квитка, одразу відправляють на навчання замість дати повістку на відправку з відстрочкою 3-5 днів, вибирають перший… А як же діти? Діти почекають, ухилянтів потрібно карати таким чином", - зазначив Павловський.

Наразі в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не коментують інцидент. Черговий, який підняв слухавку у ТЦК, сказав, що він не в курсі події та не уповноважений коментувати.

Силове затримання військкомами чоловіка на вулиці у Львові – деталі

Минулого тижня в мережі з’явилося відео, на якому представники військкомату у Львові силоміць затягують до мікроавтобуса чоловіка. Затриманню намагалися завадити місцеві жителі.

У Львівському ОТЦК та СП, коментуючи цей інцидент, заявили, що встановлюють обставини цього випадку, призначена службова перевірка.

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