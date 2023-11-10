Львівський ТЦК призначив службову перевірку за фактом затримання чоловіка.

У мережі Інтернет оприлюднено відео, на якому у Львові представники військкомату силоміць затягують у мікроавтобус чоловіка.

Затриманню чоловіка намагаються завадити жінки, однак військкоми їх відштовхнули. Також один з них хотів припинити зйомку відео перехожими.

Крім того, на відео видно, як легковик намагався заблокувати мікроавтобус військкомів. Однак їм вдалося його відігнати та поїхати.

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на інцидент.

"Мережею інтернет поширюється інформація щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та працівниками ТЦК. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи для встановлення обставин, що склалися, з’ясовуються обставини даного випадку та призначена службова перевірка", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК запевнили, що у найкоротші терміни будуть встановлені усі подробиці конфлікту та ухвалено необхідні рішення.

Конфлікт між воєнкомами та перехожим у Житомирі – деталі

Днями в Житомирі на вулиці стався конфлікт між працівниками військкомату та чоловіком. Відео інциденту з’явилося у соцмережі.

На ньому четверо представників військкомату повалили чоловіка на землю, той пручався, а потім вирвався та побив працівника ТЦК у відповідь. Йому вдалося втекти. Наразі його розшукують. Причина конфлікту невідома.

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