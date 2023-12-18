Росія також зіткнулась з труднощами під час мобілізації, але має значно більшу кількість потенційних солдатів.

Сили оборони стикаються з проблемою набору новобранців під час мобілізації, відчайдушно намагаючись закрити лінію фронту від нових російських атак. Те, що юристи називають "лотереєю з розгортанням", ускладнює процес набору. У зв’язку з цим владі доведеться приймати "важкі рішення", пише The Economist.

"Армійське керівництво намагається заповнити місця бажаючими; інколи вдаються до призовних рейдів у спортзалах і торгових центрах. Мало хто з тих, хто записався таким чином, стає хорошим солдатом", – зазначає видання.

Один із офіцерів поскаржився, що 45-47-річні новобранці "задихаються, коли тільки потрапляють на лінію фронту". Усвідомлюючи цю проблему, у вересні Міністерство оборони України розпочало роботу над новою мобілізаційною стратегією. У відомстві зазначають, що частково проблема полягає в успіхах армії.

Відео дня

Реформи спрямовані на те, щоб дати більший вибір тим, хто вагається. Вони зможуть вибрати конкретну посаду. Новий цифровий реєстр покращить розуміння міністерством кадрових ресурсів. З'явиться більш чітка система відпочинку та ротацій. Добровольці будуть мобілізовані на певний період, а не безстроково, як це відбувається зараз, пояснили журналісти.

Вони навели приклади успішних кампаній з набору в окремі підрозділи. Третя штурмова бригада, створена через дев'ять місяців після початку війни як підрозділ українського спецназу, активно себе рекламує. Не менш важливою є репутація бригади, яка славиться компетентним командуванням, гарним оснащенням і низьким рівнем відтоку особового складу. Більшість її новобранців молодші 25 років.

За даними видання, Росія також має труднощі з мобілізацією необхідної кількості військових. Тактика кидання величезної кількості людей на штурм, часто без належного спорядження, може призвести до щоденних втрат до 1000 осіб.

"Але фундаментальні фактори вказують на те, що перед Україною стоїть гігантський виклик. Маючи приблизно в чотири рази більшу кількість потенційних солдатів, Росія в довгостроковій перспективі має перевагу. В її в'язницях і найбідніших районах призов до армії виглядає раціональним", – розповідає The Economist.

Деякі українські військові вважають, що Україна ризикує потрапити в пастку. Росія посилить свою мобілізацію після завершення президентських виборів у березні 2024 року.

За словами журналістів, президент України Володимир Зеленський не хоче надмірно дратувати населення посиленням мобілізації, але "попереду важкі рішення". Джерело високого рівня прогнозує медійні кампанії, які пропагують національну жертовність і попереджають про загрозу РФ, що не знижується.

Мобілізація в Україні

Міністр оборони Рустем Умеров заявив, що очікує більшого сприяння мобілізаційній роботі від влади на місцях. Органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проект рекрутингу.

Водночас за словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, новий проект рекрутингу поки що рано оцінювати, а мобілізація в Україні 2023 має повернутися в ті рамки, в яких вона працювала раніше.

Вас також можуть зацікавити новини: