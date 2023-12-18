Військових на передовій потрібно замінювати, підкреслив головнокомандувач ЗСУ.

Новий проект рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати, а мобілізація в Україні 2023 має повернутися в ті рамки, в яких вона працювала раніше.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в коментарі журналістам. "Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а стосовно питань мобілізації, то її не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше. Тому що зараз це, скажімо так, проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, їх має хтось замінювати, їм має хтось допомагати", - заявив Залужний.

Він підкреслив, що процес мобілізації просто потрібно повернути в ті рамки, в яких він працював раніше.

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Мобілізація 2023 в Україні триває - що треба знати зараз

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Рустем Умеров очікує більшого сприяння мобілізаційній роботі від влади на місцях.

Як заявив він на засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад, органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проект рекрутингу.

Також Умеров вважає, що влада на місцях разом з Міноборони повинна змінити підходи до підготовки військовозобов'язаних до військової служби і населення до національного опору. "Всі наші люди повинні бути навчені та підготовлені", - зазначив міністр.

Ще одним ключовим напрямком роботи з місцевою владою міністр назвав будівництво фортифікаційних споруд: "Це про захист нашої країни".

Раніше секретар РНБО України Олексій Данілов анонсував зміни в мобілізації вже найближчим часом: "Це і залучення рекрутингових компаній, і багато інших речей. Я б не хотів зараз давати остаточну відповідь". Нардеп Мар'яна Безугла 17 грудня написала, що готується повна мобілізація в Україні.

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