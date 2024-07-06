Він може бути як у паперовій, так і в електронній формі.

У чоловіків, які перетинають кордон, військово-облікові документи будуть перевірятися уже з 17 липня. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

"З 17 липня з нуля годин ми почнемо перевіряти в усіх чоловіків - громадян України у віці від 18 до 60 років - також військово-обліковий документ (йдеться про перетин державного кордону - УНІАН). Зазначу, що змін до правил, тобто до категорій, кому дозволено перетинати кордон, на даний момент немає. Можна, звісно, очікувати, що в якийсь момент уряд внесе зміни до Правил перетину кордону, що затверджені постановою уряду, але на даний момент категорії не змінні", - наголосив він.

При цьому чиновник додав, що буде перевірка військово-облікового документу, і якщо хтось підпадатиме під відстрочку або буде виключений з військового обліку, то у військово-облікових документах має бути обовʼязково це записано з терміном і умовою, на підставі чого така відстрочка надана.

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Демченко зазначив, що військово-обліковий документ може бути як у паперовій, так і в електронній формі. Прикордонники прийматимуть обидва ці документи. За його словами, якщо виникатимуть підозри щодо підробки документу або якщо інформація у ньому некоректно відображена, то прикордонники зможуть це перевірити це через систему "Оберіг".

Речник ДПСУ уточнив, що прикордонники зможуть зчитувати QR-код у системі "Резерв+" і бачити інформацію стосовно тієї особи, яка цей документ демонструє.

Застосунок "Резерв+": останні новини

У Міністерстві оборони України розповіли, як згенерувати військово-обліковий документ у "Резерв+". Там зазначили, що цифрова копія військово-облікового документа з 18 червня має однакову юридичну силу з паперовою версією і згенерувати її можна у застосунку "Резерв+".

З 18 червня військово-обліковий документ у "Резерв+" отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий військовий квиток чи тимчасове посвідчення. Тому його копію можна використовувати у всіх ситуаціях, де це необхідно - наприклад, при прийомі на роботу або отриманні послуг у ЦНАПі.

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