За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 гривень до 6 800 гривень.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Він додав, що за порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 гривень до 6 800 гривень.

«Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, щодо яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг достатньо дві для того, щоб ми розпочали провадження, щоб підготували протокол і накладали штраф», – зазначив Кремінь.

Читайте такожУкраїнська у сфері послуг: Кремінь прокоментував заклики обходити мовний закон

Він зауважив, що штрафи можуть бути оскаржені в судовому порядку, і в будь-якому разі, для подібних претензій мають бути наведені докази.

«Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче «прославитися» на всю країну, що для них закон – не закон і країна – не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з’являться. Тому жодні з провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці і так далі – у нас таких в штаті немає», – запевнив мовний омбудсмен.

Мовний закон: що відомо

В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Згідно зі статтею 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачено штрафи.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова