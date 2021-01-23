Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.
Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.
Він додав, що за порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 гривень до 6 800 гривень.
«Але це для злісних порушників, які принципово порушують права громадян, щодо яких ми постійно отримуємо постійні скарги, і таких скарг достатньо дві для того, щоб ми розпочали провадження, щоб підготували протокол і накладали штраф», – зазначив Кремінь.
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Він зауважив, що штрафи можуть бути оскаржені в судовому порядку, і в будь-якому разі, для подібних претензій мають бути наведені докази.
«Я не думаю, що сьогодні якийсь із супермаркетів хоче «прославитися» на всю країну, що для них закон – не закон і країна – не країна. Таких у нас немає, і навряд чи вони з’являться. Тому жодні з провокацій, що переслідування, мовні інспектори, таємні покупці і так далі – у нас таких в штаті немає», – запевнив мовний омбудсмен.
Мовний закон: що відомо
- В Україні з 16 січня набули чинності норми закону про обслуговування споживачів українською мовою.
- Згідно зі статтею 30 закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення цього положення передбачено штрафи.
- Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.
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