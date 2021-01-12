Скарги подаються омбудсмену протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розповів, як діяти, коли право на отримання інформації чи послуг українською порушене.

Про це він повідомив у Facebook.

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Насамперед треба спробувати самостійно владнати ситуацію на місці й попросити працівника обслуговувати державною мовою, пише Кремінь.

У випадку відмови – звернутися на «гарячу лінію» адміністрації закладу.

Коли ж керівництво не захоче реагувати на порушення – зафіксувати факт відмови (за допомогою аудіо-, відео, письмового підтвердження очевидців тощо) та дані суб'єкта господарювання (назву, місцезнаходження, контакти суб'єкта).

Які ще кроки

Подати скаргу до Уповноваженого на поштову адресу 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12, електронну скриньку skarha@mova-ombudsman.gov.ua або заповнити відповідну форму на сайті Уповноваженого.

У скарзі обов’язково має бути зазначено: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги, який саме суб'єкт/працівник суб'єкта, коли, за якою адресою, яким чином порушив право скаржника. Рекомендуємо також додати докази на підтвердження.

Письмова скарга повинна бути підписана заявником із зазначенням дати. В електронній скарзі також необхідно вказати електронну поштову адресу, на яку заявникові може бути надіслана відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування підпису під час надсилання електронного звернення не вимагається.

Скарги подаються Уповноваженому протягом шести місяців з дня виявлення заявником порушення.

Як зміниться мовна політика у 2021 році

У січні 2021 року набирає чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Ця стаття зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні, незалежно від форми власності, обслуговувати споживачів виключно українською мовою (крім альтернативного прохання клієнта).

Закон про мову в Україні

25 квітня 2019 року парламент ухвалив закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 липня 2019-го закон набув чинності.

З 16 липня 2020 року українською мовою мали бути перекладені назви всіх аеропортів, станцій, зупинок, технічна документація, документообіг та звітність юросіб.

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Автор: УНІАН