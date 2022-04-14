Торік більшість тернополян виступила проти демонтажу літака-пам’ятника.

Тернополяни в соцмережах масово критикують нічний демонтаж пам’ятника радянським льотчикам та побоюються появи чергової новобудови в припарковій зоні.

Як розповіли УНІАН в прес-службі міської ради, роботи проводили уночі, щоб не наражати на небезпеку потенційних перехожих, а також не ускладнювати рух на проспекті С. Бандери, оскільки для демонтажу задіювали габаритну техніку.

Замість демонтованого пам’ятника в мерії обіцяють встановити пам’ятник Героям України.

Водночас тернополян непокоїть тривале намагання влади міста демонтувати пам’ятник-літак, який був розташований при вході в парк Національного відродження. Тернополяни вважають, що після його демонтажу поруч таки збудуть багатоповерхівку, землю під яку виділили ще в 2013 році поруч з парком.

Дане рішення про виділення обласній прокуратурі 35 сотих зеленої зони ліворуч від композиції для багатоповерхової забудови оскаржував у суді тодішній заступник голови громадської спілки "Рада бізнесу Тернопілля" Андрій Шкула. Позивач вказував, що надання землі в даному місці суперечить містобудівному та земельному законодавству. У 2017 році Тернопільський міськрайонний суд відмовив у задоволенні позову, як згодом і апеляційний.

За даними Шкули, Верховний суд скасував рішення апеляційного і повернув даний позов на повторний розгляд. Але апеляційний суд не змінив свого рішення, тому потім було чергове звернення у Верховний суд.

Чим завершилися судова тяганина в мерії кореспонденту УНІАН повідомити не змогли, порадивши писати інформаційний запит.

Торік міськрада ініціювала електронне опитування тернополян, заявивши, що пам’ятник перебуває в аварійному стані і потребує ремонту або демонтажу. Тернополяни більшістю голосів обрали ремонт. Відтак в мерії тоді відмовилися від демонтажу.

Про аварійний стан композиції в міській раді вели мову ще з 2012 року, коли при мерії вже створювали комісію. Тоді було подано чимало рекомендацій, як і торік. Однак в міськраді їх чомусь не втілили.

Як відомо, монументальну композицію з літаком у Тернополі встановили у 1972 році як данину пам’яті загиблим у Другій світовій війні льотчикам.

Тернопільська міська рада вже двічі погоджувала демонтаж літака – у 1992 та 2010 роках.

Ідея демонтажу викликала тривалі дискусії. Одні вважали, що літак, "який є однією із візитівок Тернополя", не можна демонтувати, не порадившись з громадою. Натомість прибічники демонтажу літака наголошували, що історичної цінності він не становить, оскільки був випущений вже після Другої світової, а тому не може бути пам’ятником льотчикам війни. Депутати, які підтримували ідею позбутися літака, також вказували, що поблизу нього споруджено пам’ятний курган борцям за волю України, і таке сусідство не є доречним.

Знесли літак в ніч з 13 на 14 квітня 2022 року. В міськраді пояснили, що демонтували його як радянський символ.

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