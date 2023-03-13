Міністерство пішло на безпрецедентний крок в історії дипломатії, вважає глава відомства Дмитро Кулеба.

Міністерство закордонних справ України йде на безпрецедентний крок в історії української дипломатії та створює новий механізм, який передбачає відкритий набір на вакантні посади послів.

Як зазначив глава відомства Дмитро Кулеба у своєму Facebook, нова процедура дозволить, як дипломатам зсередини системи, так і людям зовні, запропонувати свою кандидатуру на посаду посла.

"Ми йдемо на безпрецедентний крок-створюємо відкритий механізм, який дозволяє і дипломатам зсередини системи, і людям зовні запропонувати свою кандидатуру на посаду посла. Відповідна сторінка вже створена на сайті МЗС в розділі "Вакансії", - написав глава Міністерства.

Кулеба заявив, що наразі бажаючих отримати роль посла України в тій чи іншій державі - багато, але якісно виконувати свої обов'язки - можуть далеко не всі.

"Знайти людину, яка буде відповідати критеріям і вимогам, знати мови, буде здатна дати результат - дуже непросто. Проблема кадрового голоду зараз добре знайома не тільки державним інститутам, а й приватному сектору. МЗС постійно шукає нових сильних кандидатів всередині дипломатичної служби та зовні на відповідальні посади", - зазначив Кулеба.

Він додав, на цей час українського представника немає в понад двох десятках країн: в Європі, Латинській Америці, Африці, на Близькому Сході, Південному Кавказі та Південно-Східній Азії. Тому єдиний вихід в даній ситуації - застосувати нестандартний підхід і нестандартні рішення.

Міністр висловив думку, що після оголошення про відкритий конкурс, в МЗС направлять тисячі заявок, а там, справа за малим, "знайти в морі води дорогоцінну краплю". Також він попередив, що кожен кандидат на посаду посла зіткнеться з ретельною перевіркою з боку служби безпеки, а також щодо своїх репутаційних і комунікаційних моментів з минулого.

"Я вперше в історії української дипломатії відкриваю двері, щоб кожен мав рівні можливості спробувати стати сильним менеджером, які зараз так потрібні нашій країні у світі", - зазначив чиновник.

Кулеба також зазначив, що особливий фокус в цьому питанні буде на країнах Африки - там шанси отримати посаду посла найвищі. Також міністр заявив, що буде радий бачити в ролі послів жінок, адже вже десятиліттями в дипломатії роль жінки штучно занижується.

"При рівних професійних показниках, я буду віддавати перевагу жінкам. Просто тому, що дипломатія була багато десятиліть несправедлива щодо кар'єрного росту жінок", - зазначив він.

Водночас Кулеба додав, що серед переліку країн, з приводу яких кандидати можуть відправити свої заявки, немає Китаю, Індії та Бразилії. Він пояснив, що вже вніс на розгляд президента України кандидатури послів у цих країнах.

Нові посли України - останні призначення президента

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2022 року лідер України Володимир Зеленський затвердив кілька кадрових рішень щодо призначення нових українських послів у низці держав.

Зокрема, 24 грудня посади отримали нові посли у Болгарії (роль головного дипломата дали Олесі Ілащук), Латвії (призначили Анатолія Куцевола) і Арабських Еміратах (туди Зеленський відправив Сеніка Дмитра Юрійовича).

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