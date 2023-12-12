На дні колишнього Каховського водосховища у Нікополі на Дніпропетровщині знайшли кількасотрічний артефакт – металевий якір. Про це Суспільному розповів заступник директора місцевого краєзнавчого музею Мирослав Жуковський.
За його словами, за однією з версій, це може бути металевий якір ХVІІІ століття. Довжина знахідки — 1 метр 20 сантиметрів, вага — 18 кілограмів.
Як зазначив фахівець, якір заіржавів, але загалом у доброму стані. Тепер знахідку відправлять на експертизу в Запорізьку область.
"Не хочеться забігати наперед. Мова йде поки що про дві версії. Перша — це основа якоря. Друга — якесь інше призначення, але пов'язане з останньою Запорозькою Січчю, яка існувала на території водосховища з 1734 року по 1774 рік", — сказав історик.
Це 11-та знахідка в музеї з Каховського водосховища і, як каже історик, не остання. Раніше на дні колишнього Каховського водосховища знайшли козацький поховальний хрест і кам'яні гарматні ядра.
Каховське водосховище - що відомо
6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, в результаті чого десятки населених пунктів як на підконтрольній, так і на окупованій території Херсонської та Миколаївської областей були затоплені.
Після руйнування дамби Каховське водосховище обміліло, глибина знизилася приблизно на 14 м. Тепер його дно заростає травою, відновлюється унікальна рослинність.