На думку Дідуха, в районі водосховища в деяких місцях можна побудувати дамби або поглибити русло.

Каховське водосховище доцільно затопити частково, щоб наповнити водоканал, зробити судноплавним Дніпро і забезпечити водоохолоджуючий басейн атомної станції. А електроенергія - це вже другорядне.

Таку думку висловив академік НАН України, геоботанік і доктор біологічних наук Яків Дідух в інтерв'ю РБК-Україна. "Потрібно максимально скоротити площу затоплення, але зовсім не затоплювати не можна. Тут повинні обчислити гідрологи, скільки потрібно води... Крім того, оцінити вигоди і втрати і прийняти зважене рішення", - пояснив фахівець.

На думку Дідуха, в районі водосховища в деяких місцях можна побудувати дамби або поглибити русло. "Потрібно все прорахувати... На екологічні та інші втрати уваги не звертають. Тут треба зробити виважений висновок, тому що такі помилки коштують дорого і ситуацію назад не повернеш", - зазначив експерт.

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Фахівець розповів, що до того часу, поки Україна зможе відновити водосховище, ці території вже заростуть. "Через 8 років там будуть дерева і трава і коли ці зарості затоплять, органіка буде перегнивати і забруднювати повітря, тому що проточність води незначна. Хоча це не ті масштаби, які тягнуть за собою підвищення температури, але це суперечить доктрині охорони навколишнього середовища", - пояснив Дідух.

Каховське водосховище

6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, в результаті чого десятки населених пунктів як на підконтрольній, так і на окупованій території Херсонської та Миколаївської областей були затоплені.

Після руйнування дамби Каховське водосховище обміліло, глибина знизилася приблизно на 14 м. Тепер його дно заростає травою.

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