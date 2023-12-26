Ялинку прикрасили гірляндою, яка світилася під водою три години.

На дні Новомиколаївського гранітного кар’єру у Дніпропетровській області дайвери встановили новорічну ялинку. Про це у Facebook повідомив керівник школи дайвінгу у Дніпрі та організатор події Андрій Воробйов.

"Велика подяка, всім, хто зміг приїхати та підтримати нашу багаторічну традицію по встановленню підводної новорічної ялинки. Дякую за спробу створення у цей нелегкий час зимово-теплого настрою", - написав він.

За словами Воробйова, традиція зі встановлення ялинки у воді існує вже близько 20 років. У зануренні взяли участь 12 дайверів.

"Частіше за все ми встановлюємо святкове дерево у нашому Новомиколаївському кар'єрі, запрошуємо долучитися до дійства хлопців-дайверів з Полтави, Запоріжжя, цьогоріч вони також були", – розповів дайвер Українській правді.

Максимальна глибина Новомиколаївського гранітного кар'єру – 47 метрів, однак цьогоріч учасники вирішили встановити ялинку на 30-метровій глибині. Увесь процес із занурення і встановлення ялинки зайняв годину.

"30 метрів – це приблизно висота 10-поверхового будинку. І це досить серйозна глибина. Не всі дайвери можуть занурюватися так, любителі точно ні. Це можуть робити технічні дайвери – це особлива кваліфікація, коли дайвери можуть дозволити собі пірнати з навантаженням – у крижану воду, глибоку водойму і використовувати спеціальне спорядження і костюми", – розповів Воробйов.

Він додав, що ялинку прикрасили гірляндою, яка світиться під водою. Це спеціальна герметична гірлянда зі спеціальними акумуляторами. Її цьогоріч зробили і привезли дайвери із Запоріжжя. Світилася вона під водою три години.

Які прикраси не варто вішати на ялинку у Рік Дракона

У 2024 році, який пройде під егідою Зеленого Дерев'яного Дракона за китайським календарем, є певні прикмети і рекомендації щодо іграшок для прикрашання ялинки.

Зокрема, не варто вішати іграшки з гострими кутами. Оскільки Дерев'яний Дракон асоціюється з природою, турботою і миролюбністю, краще уникати прикрас з гострими кутами або зазублинами. Вони порушують гармонію символу і залучають непотрібний негатив.

Також бажано відмовитися від прикрас і гірлянд, які асоціюються з хворобами, смертю або невдачею.

Варто прикрасити ялинку в світлих, золотих та зелених тонах. Можна повісити на ялинку монетки або конверти з грошима. Вважається, що це приверне достаток у дім.

Вас також можуть зацікавити новини: