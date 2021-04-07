На Донеччині група неповнолітніх побили 14-річну школярку і змусили оголеною купатися у річці.
Як повідомили у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, інцидент стався 4 квітня. 14-річна школярка разом з подругами запросила до водоймища свою однокласницю, на яку тримала особисту образу.
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Спочатку дівчата ображали потерпілу, а після завдали їй тілесні ушкодження та змусили купатися оголеною у водоймищі. У потерпілої – забійні рани обличчя та голови.
Свої дії правопорушниці знімали на камеру мобільного телефону та викладали матеріали в соціальні мережі, проте потім видалили.
За фактом побоїв та мордування неповнолітньої розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 126 КК України).
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