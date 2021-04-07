Свої дії вони знімали на камеру, а відео викладали у соцмережах.

На Донеччині група неповнолітніх побили 14-річну школярку і змусили оголеною купатися у річці.

Як повідомили у Відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, інцидент стався 4 квітня. 14-річна школярка разом з подругами запросила до водоймища свою однокласницю, на яку тримала особисту образу.

Читайте такожКритикувала одяг школярів: директорку ліцею на Львівщині судитимуть за булінг

Спочатку дівчата ображали потерпілу, а після завдали їй тілесні ушкодження та змусили купатися оголеною у водоймищі. У потерпілої – забійні рани обличчя та голови.

Свої дії правопорушниці знімали на камеру мобільного телефону та викладали матеріали в соціальні мережі, проте потім видалили.

За фактом побоїв та мордування неповнолітньої розпочато кримінальне провадження (ч. 2 ст. 126 КК України).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова